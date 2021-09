Tragedia a Roma: scooter contro un tram. Muore 17enne piacentino

Un 17enne piacentino, in gita a Roma assieme a un amico, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella capitale nella serata di venerdì 17 settembre. L’amico, anch’egli a bordo del mezzo coinvolto, è ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi.

Stando alle prime informazioni lo schianto è avvenuto sulla via Prenestina, in zona Pigneto. I due piacentini stavano viaggiando in sella a uno scooter quando, per cause ancora da chiarire, si sarebbero schiantati frontalmente contro un tram.