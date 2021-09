Alla guida con un tasso di alcol triplo del consentito: denunciato

Nella notte un automobilista 45 anni albanese, residente a Borgonovo, è stato fermato sulla Mottaziana da una pattuglia dei carabinieri che stavo svolgendo un servizio di controllo del territorio.

L’uomo alla guida era visibilmente ubriaco ed è stato sottoposto ad accertamento con etilometro, risultando positivo: per lui un tasso alcolico 1,38 grammi per litro, con il limite massimo fissato a 0,50. Gli è stata quindi ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica

© Copyright 2021 Editoriale Libertà