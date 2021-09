“Energia e voglia di vita nel sorriso di Kristopher”. Così lo ricordano gli amici

Tutti concordano sulla qualità più grande di Kristopher Dixon: la capacità di sorridere e far sorridere, con un’ironia intelligente. E’ ciò che più mancherà – ma non solo – ai tanti giovani che conoscevano il 17enne piacentino rimasto vittima, venerdì sera, in un incidente stradale a Roma. Il ragazzo, in gita nella capitale, ha perso la vita in zona Pigneto: stava viaggiando su uno scooter, quando si è schiantato contro un tram.

Tra amici e coetanei, il dolore è profondo. “Eravamo sempre insieme, alle scuole elementari, medie e adesso superiori, ma anche a calcio – racconta Tommaso Rizzuti, migliore amico di Kri -. Era un fratello, avevamo un legame indissolubile. La sua scomparsa apre un vuoto enorme, immenso. Kri era solare e caloroso, riusciva a unire un gruppo, a tirare su il morale di chiunque. Era una persona autentica, senza malizie. Amava stare tra la gente, chiacchierare e divertirsi”.

Dixon frequentava il liceo Colombini, aveva appena iniziato il quinto anno. “Faremo qualcosa per ricordarlo – promette l’amica Ester Illari – non riesco a metabolizzare ciò che è accaduto”.

Quest’estate il 17enne aveva partecipato a una vacanza-studio in California. Il fine settimana a Roma era stato organizzato proprio per riabbracciare alcuni amici conosciuti oltreoceano.

Dixon, che avrebbe compiuto diciott’anni a dicembre, era anche un appassionato di calcio e basket. Tifava Inter e militava nel Gotico Garibaldina. “L’ho visto crescere, fin dagli esordienti – sospira l’allenatore Salvatore Russo – era favoloso, solare, benvoluto da tutti”.