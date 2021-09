Trionfo di passiti e buslàn: il Valtidone Wine Fest fa tappa oggi a Nibbiano

Oggi, domenica 19 settembre, il Valtidone Wine festival fa tappa a Nibbiano. Per il terzo appuntamento il festival itinerante dei vini rende omaggio ai passiti, in abbinamento al buslàn, dolce tipico di questi posti, e da quest’anno anche all’olio extravergine della Val Tidone.

Lungo le vie del borgo 23 cantine esporranno i loro vini. In piazza Combattenti ci sarà un’area interamente dedicata alle chicche enogastronomiche locali. Tra questi ci saranno i ciambelloni preparati dalle massaie. Il ricavato delle offerte servirà a finanziare iniziative sociali. Alle 16.00 e alle 17.00 Michele Mauro dell’Accademia della cucina piacentina si cimenterà in degustazioni (su prenotazione [email protected]) utilizzando prodotti de.co e olio extravergine della Val Tidone. Saranno presenti anche un’azienda con olio ligure e una con olio toscano. Sempre in piazza Combattenti si potranno ammirare le foto di Giulio Re e lungo le vie del paese i vinarelli di Maurizia Gentili.