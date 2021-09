Arrivano piogge intense: scatta l’allerta meteo della Protezione civile

E’ allerta meteo anche nella provincia di Piacenza. Dopo i disastri che si sono verificati in Lombardia e nella zona di Modena, con allagamenti e trombe d’aria, la Protezione civile ha diramato lo stato di allarme che interessa il nostro territorio. “Codice giallo per criticità temporali” si legge nella nota della Prefettura. I fenomeni sono previsti dal pomeriggio di oggi, 20 settembre, e fino a domani. Resta alta l’attenzione per il rischio idrogeologico.

