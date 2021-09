Cadeo, scontro tra un’auto e una moto. Tre feriti, due sono in gravi condizioni

Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 20 settembre. Sulla via Emilia tra Pontenure e Cadeo, un’auto e una moto si sono scontrate per cause da chiarire. Il motociclista è stato sbalzato dal mezzo e due passeggeri dell’auto sono rimasti incastrati, per liberarli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Due persone sono rimaste ferite gravemente, una è stata trasportata al Maggiore di Parma dall’elisoccorso e l’altra da un’ambulanza. Anche un altro passeggero dell’auto è rimasto ferito in modo serio ed è stato condotto da un altro mezzo di soccorso all’ospedale di Parma.

Della dinamica si stanno occupando i carabinieri. Il tratto interessato è stato temporaneamente interrotto per consentire ai soccorritori di intervenire.