Incendio nel sottopasso di piazzale Marconi, intervengono i vigili del fuoco

Un incendio di origini probabilmente dolose, come fanno sapere gli operatori intervenuti dei Vigili del Fuoco, ha interessato nel tardo pomeriggio di lunedì 20 settembre il sottopasso comunale di piazzale Marconi. Il rogo non ha fortunatamente provocato feriti o intossicati, ma l’area è stata interdetta al pubblico momento e non è ancora noto quando sarà riaperta. Fra gli oggetti bruciati, alcuni sacchi a pelo, suppellettili e utensili, probabilmente di proprietà di alcuni senza tetto. Il rogo potrebbe essere collegato, secondo le autorità, alla rissa avvenuta nei giorni scorsi. Interessato l’impianto elettrico del sottopasso con alcuni neon scoppiati proprio all’arrivo dei pompieri. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco, la polizia locale e, come da protocollo, un’ambulanza.

