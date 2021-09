Addio ad Anna Barani, lady della scuola piacentina per 40 anni

La scuola piacentina è in lutto. Anna Barani, coordinatrice vicaria dell’Ufficio scolastico provinciale fino al 2013, ed in seguito volontaria per la stessa istituzione fino a non molto tempo fa ha dovuto arrendersi ad una sfida che l’ha vista impegnata per anni. Ma la morte, avvenuta nella sua terra, Lugagnano, non scalfirà la solida cortina di affetto, ammirazione e gratitudine che il mondo della scuola le aveva riservato, e che ha accolto con sincero e profondo dolore la notizia della sua scomparsa, stringendosi in un abbraccio al marito Bruno e a tutti i familiari. Anna Barani non ha mancato un sfida. Il volto bello della pubblica amministrazione, vi fece ingresso nel 1974, quando la sede del Provveditorato era ancora situata in via Taverna, davanti all’ospedale. Ha proseguito negli anni in cui la sede si era trasferita negli uffici di via Camia per passare a Borgofaxhall, sotto le rinnovate insegne di Ufficio scolastico provinciale e ora, gli ultimi anni, a palazzo Garibaldi. “Un riferimento per tutti noi», il commento del provveditore di Piacenza e Parma Maurizio Bocedi.

