Moto in Val Trebbia, ordinanza a Bobbio: sindaco vieta il parcheggio selvaggio

È in particolare dagli ultimi anni che Bobbio sforna ordinanze per chiedere più decoro e ordine, complice anche l’aumento esponenziale di presenze turistiche nei fine settimana e i riconoscimenti al borgo. L’ultima ordinanza riguarda la fetta di turisti che mai era stata toccata prima: i motociclisti, ovviamente benvenuti in valle – tra l’altro nel borgo di San Colombano, patrono proprio dei centauri – ma anche capaci di inventarsi parcheggi decisamente creativi. Così si legge dunque nell’ultima ordinanza firmata dal sindaco Roberto Pasquali: “Riconosciuta la necessità di vietare il parcheggio disordinato delle moto nel centro del comune e nello specifico nelle aree da poco asfaltate di piazza San Francesco, al fine di salvaguardare non solo il lavoro appena fatto ma anche la pubblica incolumità delle persone, ordina di vietare il parcheggio delle moto al di fuori dei previsti stalli in tutto il centro storico e nello specifico in piazza San Francesco”. Saranno installati cartelli per spiegare e diffondere l’ordinanza, che sarà fatta rispettare dagli agenti di polizia locale e dai carabinieri.

