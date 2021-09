Ruba il portafoglio dalla borsa di una donna, ma è subito fermata dalla polizia

Una donna 40enne è stata fermata in via Calciati dalla polizia questa mattina, pochi minuti dopo aver rubato il portafoglio dalla borsa di una cliente 80enne del vicino supermercato. Approfittando della calca, la ladra – di origini cubane e senza precedenti – ha messo le mani nella borsetta della vittima e con destrezza le ha sottratto il borsellino, cercando poi di dileguarsi.

Ma la derubata ha lanciato l’allarme e chiamato le forze dell’ordine: in pochi istanti sono arrivati gli agenti delle Volanti, che hanno individuato la borseggiatrice con l’aiuto delle telecamere e l’hanno fermata, portandola in questura. Poco prima, la ladra ha inoltre aggredito un addetto alla sicurezza. La sua posizione è al vaglio.

