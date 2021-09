Eleonora Puglia: dal red carpet di Venezia a una serie Tv su Canale 5

E’ in ascesa la carriera dell’attrice piacentina Eleonora Puglia. Ha sfilato per il secondo anno sul red carpet del Festival di Venezia come protagonista di Redemption, il nuovo cortometraggio di Emiliano Ferrera, un western in cui si scava anche nell’animo di tutte le donne che, vissute alla fine dell’Ottocento, sono cresciute nella prepotenza e nella violenza esercitata da padri padroni. Eleonora la vedremo poi in una nuova serie Tv su Canale 5 e in un progetto “dietro le quinte”.