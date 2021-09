Morfasso, si ribalta con il trattore e riesce a chiamare i soccorsi: conducente grave

Un grave incidente si è verificato la mattina del 22 settembre in località Ciancia, nel comune di Morfasso. Un trattore, per cause da chiarie, si è ribaltato e l’uomo che lo guidava è rimasto seriamente ferito ed è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di Parma. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fiorenzuola, ma il conducente del mezzo, un 75enne, era già riuscito a liberarsi in autonomia. E’ stato proprio lui a chiamare i soccorsi. Le sue condizioni sono comunque serie.

