Si ripara in una cascina e dimentica il suo fucile da caccia: denunciato

Un 56enne, residente in provincia di Bergamo è stato denunciato, il 20 settembre, per omessa custodia di armi. Una pattuglia di Monticelli d’Ongina, il giorno prima, insieme a personale della polizia provinciale, era intervenuta a Castelvetro Piacentino, in località Cantarana, presso una cascina isolata, dove due cacciatori di passaggio avevano rinvenuto incustodito un fucile da caccia semiautomatico calibro 12 marca Beretta. I preliminari accertamenti eseguiti hanno acconsentito di appurare che l’arma era di proprietà del 56enne bergamasco e che era stata dimenticata dallo stesso la mattina stessa nel corso di un’attività venatoria in quel luogo. L’uomo infatti, giunto sul posto, mentre i carabinieri procedevano al sequestro dell’arma dichiarava ai militari che mentre era a caccia, a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, si era riparato all’interno della cascina e nel momento in cui aveva lasciato il rifugio si era dimenticato di riprendere il proprio fucile da caccia. Non appena accortosi della dimenticanza si era immediatamente precipitato per recuperare l’arma. Il fucile da caccia è stato sequestrato, l’uomo è stato portato in caserma, e denunciato all’autorità giudiziaria per omessa custodia di armi.

