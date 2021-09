Cortemaggiore, fa visita a conoscenti e gli ruba cellulare e tablet: denunciato

I carabinieri della Stazione di Cortemaggiore (PC) hanno denunciato un giovane censurato di 36 anni di Gropparello per furto in abitazione. Il giovane era a Cortemaggiore per seguire un percorso riabilitativo presso la casa della salute e aveva deciso di passare a salutare alcuni amici di famiglia. Mentre era loro ospite, approfittando della temporanea assenza della padrona di casa e di un attimo di distrazione del marito, si è impossessato di un telefono cellulare e un tablet del valore di circa 500 euro, e li ha nascosti sotto i propri indumenti. Al termine della visita si è allontanato con la refurtiva.

La donna si è accorta del furto in quanto il cellulare rubato fungeva da router per la connessione internet. La coppia si è quindi rivolta ai carabinieri di Cortemaggiore che, dopo opportune verifiche e raccolto significativi indizi di colpevolezza a carico del giovane 36enne, lo hanno denunciato per furto.