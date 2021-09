In piazza “Fridays for Future” di Greta Thunberg, la marcia per salvare l’ambiente

Piazza Cavalli, a Piacenza, invasa dai giovani stamattina, 24 settembre, per le “marce per il clima” ispirate al movimento “Fridays for Future” di Greta Thunberg, che avevano subito uno stop di due anni a causa della pandemia.

Non sono mancati dibattiti, interventi degli studenti e musica grazie alla collaborazione di Radio Immaginaria. Il presidio è iniziato alle 9, nel rispetto delle regole anti-Covid. Per l’occasione, oltre agli studenti piacentini, sono state invitate a prendere parte alla manifestazione anche le associazioni, senza bandiere o loghi. La scelta della data non è casuale: quattro giorni dopo, dal 28 settembre al 2 ottobre la città di Milano ospiterà la Pre-Cop, l’incontro preparatorio alla Cop 26, la Conferenza annuale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che quest’anno si terrà a Glasgow.

“Abbiamo chiesto al comune di adeguarsi agli obiettivi di riduzione delle emissioni CO2”- hanno spiegato gli organizzatori.