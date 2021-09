Lite per una donna, parte una coltellata al collo: 25enne gravissimo

Gravissimo fatto di sangue questa sera, sabato 25 settembre, a Pontenure. Intorno alle 21.30, in via Castello Sforza, due giovani di nazionalità rumena si sono affrontati nel corso di una lite: uno dei contendenti avrebbe estratto un coltello per poi colpire il rivale al collo. Il ferito è un 25enne che è stato condotto d’urgenza al pronto soccorso di Piacenza: le sue condizioni sono gravissime e i medici dell’emergenza non escludevano la necessità di un intervento chirurgico a causa della profondità della ferita provocata dal colpo inferto.

Catturato poco dopo invece dai carabinieri l’aggressore che, dopo un tentativo di fuga, è stato raggiunto dai militari lungo la via Emilia. Anche per quest’ultimo, viaggio in ambulanza all’ospedale di Piacenza per medicare le ferite riportate. Le sue condizioni non sono gravi. Nel corso della lite è rimasta ferita a una mano anche una ragazza di 25 anni che è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Sul posto gli uomini del 118 di Roveleto, oltre agli operatori della Pubblica Assistenza di Piacenza e San Giorgio.

Sembra che alla base della lite ci fossero motivi di natura sentimentale: alcune attenzioni rivolte a una donna da parte del 25enne avrebbero provocato la violentissima reazione dell’aggressore.