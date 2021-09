Pubblica assistenza Croce Bianca, nuovo direttivo: presidente l’avvocato Miglioli

L’avvocato Alessandro Miglioli è il nuovo presidente della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza. Rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione aderente ad Anpas: Miglioli sarà affiancato dal vice Marco Arcelli Fontana, tesoriere Marco Scarzanella, direttore sanitario Fabio Fornari, segretaria Laura Gaidolfi, consiglieri con varie deleghe Roberto Miravalle, Valter Bulla, Fabrizio Velieri e Flaviano Giovannelli.

“L’obiettivo è di rendere ancora più funzionante la Croce Bianca di Piacenza, che nel passato ha svolto una mole di lavoro importante”, ha spiegato il presidente Miglioli. La sua missione riguarderà l’aspetto economico e quello del potenziamento dei servizi.

“Dobbiamo rafforzare la struttura, perché si è molto sviluppata con una enorme quantità di lavoro; consolideremo l’aspetto più organizzativo ed economico con l’aiuto di tutti, dei piacentini che fruiscono di servizi senza i quali la sanità non potrebbe funzionare. E poi svilupperemo tante attività: incrementare la formazione per il Pronto Soccorso in scuole e cittadini; trovare un modo per aiutare di più le persone anziane creando sistemi di emergenza, e dei servizi di disostruzione pediatrica”.

Presentato anche il bilancio del 2020: sono ben 323mila i chilometri percorsi in un anno, con 9.006 servizi ordinari e 5.224 servizi in emergenza. Una mole di lavoro impressionante resa possibile dai volontari, 415 in tutto, e 25 mezzi di cui 9 ambulanze. Il tutto sotto il controllo di Paolo Rebecchi, confermato dal nuovo consiglio direttivo coordinatore delle emergenze, e di Alessandra Grana coordinatrice dei volontari e dei turni.

“Ringrazio il presidente Miglioli per aver riconfermato la fiducia a me e ad Alessandra – ha aggiunto Rebecchi -. Abbiamo confermato un gruppo necessario per i servizi, che è stato condiviso all’unanimità. L’obiettivo è di stabilizzare il ruolo già fatto e di crescere nel contesto di Anpas provinciale, regionale e nazionale”.