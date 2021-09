Auto si ribalta in viale Patrioti e colpisce un’altra vettura: due feriti

Incidente nella notte in città, in viale Patrioti: per cause al vaglio degli agenti delle Volanti della polizia, una vettura ha perso il controllo e ha finito la propria corsa a ruote all’aria, proprio in mezzo alla carreggiata, seminando detriti per una trentina di metri. Secondo le prime informazioni, il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, riportando solo qualche botta e un grande spavento. Per lui controlli al Pronto soccorso.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una seconda vettura, a quanto pare colpita dall’altra auto mentre procedeva regolarmente in senso opposto. Il guidatore è stato portato in ospedale, ma non sembrava ferito in modo serio. Sul posto i mezzi del 118, della Croce Bianca e della Croce Rossa, oltre ai vigli del fuoco.

Strada temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi.