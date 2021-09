Frane e blackout a causa del maltempo. Domani allerta per piene e smottamenti

Come annunciato dalle allerte dei giorni scorsi, dalla mattinata di oggi piogge intense stanno colpendo incessantemente tutto il territorio piacentino. Tanto in città, quanto nelle zone collinari e montane, cielo plumbeo e intense precipitazioni, che stanno provocando danni e disagi. A Castagnola di Ferriere (Val d’Aveto) si è verificata una frana, mentre tanto in Alta Valnure, quanto in altre zone del territorio (in particolare quelle di montagna) continuano a verificarsi interruzioni dell’elettricità. Super lavoro per i vigili del fuoco.

La Protezione civile ha diramato un allerta meteo anche per l’intera giornata di domani. Nelle zone montane e collinari della nostra provincia, a seguito delle precipitazioni di oggi, possibili frane e smottamenti. Attenzione massima anche per il livello di torrenti e fiumi.