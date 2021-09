Gli alunni di Pianello testimonial di Avis con il video “La casa dei regali”

Si chiama “La casa dei regali” il filmato girato dai bambini di 15 scuole italiane, tra cui quelli di Pianello, testimonial di Rosso Sorriso. Quest’ultimo è il progetto con cui Avis entra nelle scuole per spiegare l’importanza di donarsi agli altri. Gli scolari di Pianello avevano girato il loro contributo a Rocca d’Olgisio. Il filmato è stato ora montato insieme a quelli delle restanti scuole italiane che hanno preso parte all’iniziativa per farne un solo video della durata di una ventina di minuti. Il filmato sarà ora utilizzato da Avis per entrare nelle scuole di tutta Italia, e non solo, come testimonianza dell’importanza di essere solidali verso il prossimo.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà