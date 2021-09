Sette anni fa la tragedia: domani messa per ricordare il militare morto in servizio

Domani, 29 settembre 2021 alle ore 11.45, presso la Chiesa di San Mario e San Giovanni Battista di Vigolzone verrà celebrata una messa di suffragio del Vice Brigadiere Luca Di Pietra, scomparso 7 anni fa a Castel San Giovanni a causa di un tragico incidente stradale.

Il rito sarà celebrato dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Don Giuseppe Grigolon insieme al parroco di Vigolzone Don Piero Lezoli.

Di Pietra era arrivato al Nucleo Radiomobile di Piacenza, coronando il suo sogno di salire sulla gazzella del 112, dopo aver trascorso molti anni alla stazione di Rivergaro. Ha perso la vita la mattina del 29 settembre 2014 intorno a mezzogiorno quando, a bordo della gazzella del Radiomobile con il collega Massimo Banci, è rimasto coinvolto in un incidente mentre inseguiva un’auto sospetta. Aveva 39 anni e lasciò la compagna e due figli. Massimo Banci, rimase gravemente ferito.

“Luca è stato fedele al giuramento di servire lo Stato- si legga in una nota dell’Arma – ha dato la vita ed ha vinto la morte diventando un esempio per i colleghi – e non solo – è rimasto e rimarrà sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo, conoscerlo e lavorare con lui”.