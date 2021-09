Truffe agli anziani, polizia municipale fuori dagli uffici postali per prevenire i raggiri

Polizia Locale in prima linea contro le truffe agli anziani

Continua l’attività della polizia municipale per sensibilizzare i piacentini nella prevenzione e nel contrasto alle truffe a danno delle persone anziane. “Anche oggi – spiega l’assessore alla sicurezza Luca Zandonella – gli agenti hanno presidiato l’area esterna ad alcuni uffici postali della città, nel giorno in cui era prevista la consegna delle pensioni, per raggiungere il maggior numero possibile di utenti. Un segnale tangibile di vicinanza e un presidio informativo importante, occasione per condividere consigli utili a proteggere sé stessi e gli altri”.

“Ogni segnalazione – aggiunge Zandonella – è preziosa per evitare che soggetti senza scrupoli possano reiterare il reato, favorendone l’arresto e, grazie alla condivisione di identikit e informazioni sul loro modus operandi, aiutando la comunità a prevenire nuove truffe”.