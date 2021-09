Green pass: a messa non serve ma per gli educatori si attende l’ok del vescovo

“Attendiamo con una certa ansia le raccomandazioni dei vescovi. Noi parroci facciamo come possiamo, ma non abbiamo a disposizione i carabinieri”. A parlare è don Giuseppe Tosca che dal 2016 guida la parrocchia più grande della città, la Santissima Trinità (11.600 anime). La Conferenza episcopale italiana una decina di giorni fa si è mossa in anticipo rispetto all’obbligo governativo del green-pass invitando i vescovi a sensibilizzare i fedeli, in particolare i collaboratori delle parrocchie, verso la buona pratica della vaccinazione. Non un obbligo. Solo una raccomandazione. In chiesa ci si entra comunque senza green pass, messa compresa. In ogni caso la diocesi di Piacenza-Bobbio si allineerà alla Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna. Uscirà un documento ufficiale – come conferma il vicario generale monsignor Luigi Chiesa – nella giornata di mercoledì o giovedì.

