Il Premio San Fiorenzo 2021 va allo scienziato Stanca, morto di Covid

Il Premio San Fiorenzo 2021 verrà assegnato allo scienziato Michele Antonio Stanca, genetista di fama nazionale. Un premio alla memoria, dal momento che l’illustre cittadino residente a Fiorenzuola, di origini leccesi, era scomparso per infezione da Coronavirus nel marzo del 2020. Il premio – deciso da una commissione composta da rappresentanti della comunità civile e religiosa – verrà consegnato il 16 ottobre (alla vigilia del santo patrono) alle ore 21 in chiesa Collegiata, a Fiorenzuola, durante il tradizionale concerto annuale.

Stanca ha fondato e diretto fino al 2009 il Crea, centro di ricerca per la genomica vegetale di Fiorenzuola. E’ stato docente presso le Università di Milano, di Piacenza, di Modena e Reggio e di Tunisi, senza negarsi a quella della Terza Età di Fiorenzuola. Alcuni dei suoi tanti incarichi e responsabilità: Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria, vicepresidente dei Georgofili, presidente dell’Accademia Nazionale ed Europea per le Scienze Applicate allo Sviluppo dell’Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare ed alla Tutela Ambientale. Abile e appassionato comunicatore, è stato anche autore di circa 400 pubblicazioni in riviste scientifiche nazionali e internazionali, in libri e capitoli di libri.

MOTIVAZIONE:

“Per indicare l’importanza della ricerca scientifica, resa particolarmente attuale e determinante in questo tempo di pandemia, per riconoscere il tornaconto di prestigio ed occupazionale per la nostra citta’ di Fiorenzuola dovuti alla presenza del centro di ricerca animato e diretto da Michele Stanca, per l’esemplare stile relazionale e di umanità testimoniata, la commissione all’unanimità, ha deliberato di assegnare il premio San Fiorenzo 2021 al professor Stanca”.