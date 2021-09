Il vescovo Cevolotto celebra la messa per San Michele, patrono della polizia

È stata celebrata questa mattina, nella basilica di San Giovanni in Canale, la messa in occasione della festa di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato.

Gli agenti della questura di Piacenza, insieme alle autorità civili e militari, hanno assistito alla cerimonia religiosa officiata dal vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio monsignor Adriano Cevolotto, il quale ha sottolineato l’importanza del ruolo della polizia come parte attiva della difesa del bene nella comunità civile, ma non solo. “È compito di tutte le forze dell’ordine – ha aggiunto Cevolotto – fungere anche da formatori, per prevenire comportamenti criminali che possono nuocere alla collettività, partendo dai giovani”.

