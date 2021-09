Tampellini alla guida di Soroptimist: “Aiutiamo anche le donne afghane”

Inarrestabile lo è sempre stata in tutti i suoi progetti. Sia come commerciante, sia come segretaria di Soroptimist Piacenza. Di questa realtà ora Alessandra Tampellini è diventata la nuova presidente. La nomina è arrivata qualche giorno fa, quando la commerciante piacentina, titolare di un negozio di dolciaria, ha raccolto il testimone da Giovanna Ratti: Tampellini sarà alla guida di Soroptimist Piacenza per i prossimi due anni, accompagnando l’associazione verso il prestigioso traguardo del cinquantesimo anniversario della fondazione che cade nel 2024.

“Lo scopo di Soroptimist è da sempre consolidare la leadership dell’universo femminile – spiega Tampellini – lo facciamo impegnandoci a sostenere gli studi delle ragazze e a contrastare e sensibilizzare le persone sul tema della violenza contro le donne. Ma in questo ultimo periodo siamo anche impegnate a raccogliere fondi per sostenere la formazione delle donne afghane arrivate in Italia”.

Proprio con questo obiettivo il gruppo piacentino si è autotassato per riuscire a radunare una somma che possa essere destinata al sostegno negli studi di ragazze scappate dall’Afghanistan. Nel frattempo però il gruppo prosegue con gli impegni di cui già in passato si è fatto carico: fra questi, il bando Bocconi, attraverso il quale Soroptimist Piacenza ogni anno segnala alcune laureate nella magistrale dando loro la possibilità di frequentare un corso di leadership e genere proprio nella prestigiosa università milanese.

Nel frattempo Tampellini si prepara per una trasferta a Roma dove incontrerà i nuovi vertici nazionali di Soroptimist per ricevere le linee guida di mandato: “Presumibilmente riguarderanno l’ambiente – spiega – ma anche il sostegno e la sensibilizzazione delle ragazze a intraprendere percorsi di studi scientifici”.