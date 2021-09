Minacciano di farsi esplodere in casa, doppio intervento dei carabinieri

Si era barricato in casa e minacciava di farsi esplodere all’interno della propria abitazione con il gas. E’ successo a Ziano Piacentino nel primo pomeriggio di mercoledì 29 settembre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Borgonovo. Il 47enne, visibilmente alterato, è stato convito dai militari a desistere dal proprio intento e i vigili del fuoco hanno provveduto a chiudere l’alimentazione del gas. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Anche nel comune di San Giorgio un 53enne si era barricato in casa inveendo contro altri condomini. Sul posto è arrivato il comandante della Compagnia dei carabinieri di Piacenza con i militari di Pontenure. E’ successo nella serata di ieri.

L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, al termine di opera persuasiva dei militari, durante la quale aveva a propria disposizione una bombola di gas e vari strumenti edili che armeggiava a scopo dimostrativo, è sceso dalla finestra della propria abitazione con una scala. Anche in questo caso è stato tranquillizzato e condotto in ospedale per le cure del caso.