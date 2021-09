Vaccini, oggi un centinaio di prime dosi in piazza Cavalli. “Obbligati da green pass”

Proseguono gli “open days” vaccinali dell’Ausl di Piacenza. Oggi pomeriggio, 30 settembre, si è svolta una seduta libera – senza prenotazione – sotto i portici di palazzo Gotico, in piazza Cavalli.

Sono stati un centinaio i piacentini che hanno ricevuto la prima dose anti-Covid, in particolare molte persone convinte all’ultimo minuto in vista dell’imminente obbligo di green pass sui posti di lavoro, in vigore dal 15 ottobre.

Altre sedute vaccinali anti-Covid si terranno venerdì 1 ottobre e sabato 2 ottobre, dalle ore 16 alle 20, sempre sotto i portici di palazzo Gotico.

LE INTERVISTE DI THOMAS TRENCHI: