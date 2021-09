Viale Il Piacentino, siringhe senza copertura abbandonate lungo il marciapiede

Siringhe usate e senza copertura lasciate per strada a Piacenza. A segnalarne la presenza sono alcuni residenti del viale Il Piacentino, oramai tristemente abituati a ritrovamenti di questo genere.

“Oltre a bottiglie di vetro rotte e sporcizia – riferiscono alcuni di loro – ci capita di rinvenire a pochi passi da casa siringhe senza tappo con tanto di aghi, estremamente pericolosi per anziani e bambini che magari non sempre riescono a vedere cosa c’è per terra. Siamo stanchi di dover vivere in questo degrado”.

Qualche metro più in là, anche il monumento a Giuseppe Garibaldi è stato inglobato dall’incuria che regna nella zona. Ai piedi dell’opera risalente alla fine dell’Ottocento campeggiano infatti resti di cibo, lattine di birra accartocciate e cartacce varie. In basso, tra le rocce la statua del garibaldino impegnato in un’azione militare non si scorge quasi più, sommersa dalla fitta vegetazione.