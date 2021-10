Seta, da oggi sulle reti urbane il biglietto si paga anche con carte di credito contactless

Da oggi, venerdì 1 ottobre, su tutte le reti urbane Seta (società che eroga il servizio di trasporto pubblico su gomma nei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza) sarà possibile pagare la corsa semplice a bordo dei bus utilizzando carte di credito contactless, anche in versione virtualizzata su smartphone o smartwatch, senza costi aggiuntivi e senza registrarsi preventivamente.

La nuova modalità di pagamento, che si aggiunge ed integra quelle già normalmente disponibili, è stata attivata in via sperimentale durante il periodo estivo e ora viene estesa.

Per pagare il viaggio con la propria carta di credito contactless basta accostare la tessera al validatore verde e attendere che sul display appaia l’indicazione di avvenuto riconoscimento del titolo (luce verde, suono e messaggio testuale di conferma). Le carte accettate sono le carte di credito Visa e Mastercard, oltre alle carte di debito Maestro e VPay abilitate ai pagamenti contactless. Il costo del biglietto urbano di corsa semplice acquistato a bordo con questa modalità rimane invariato rispetto all’acquisto a terra. Anche in caso di cambio del bus non si rischia di pagare due volte, purché si rimanga entro i 75 minuti di validità dalla prima convalida: basta ricordarsi di passare la carta al validatore quando si sale su ogni bus e il sistema automaticamente verificherà la validità temporale del biglietto. Inoltre, pagando il bus con carta contactless si può accedere alla nuova tariffa urbana giornaliera “best fare”: si pagano solo le prime tre corse e dalla quarta corsa in poi nella stessa giornata non vengono effettuati ulteriori addebiti.

Ogni carta posseduta può essere digitalizzata su differenti dispositivi elettronici (smartphone, smartwatch), facendo attenzione ad utilizzare sempre lo stesso supporto in caso di interscambio. Per verificare quando è stato timbrato il biglietto e qual è la validità temporale residua basta toccare il tasto Info titolo presente sul validatore ed avvicinare la carta: sul display compariranno i dati dell’ultima convalida. Oltre all’estrema facilità d’uso, è garantita la totale sicurezza e riservatezza delle transazioni grazie all’omologazione dei validatori secondo i requisiti dei terminali Pos.

I nuovi validatori verdi con tecnologia Ems (Europay Mastercard Visa) si affiancano a quelli già presenti sui mezzi Seta, che rimangono attivi per la convalida di tutti gli altri titoli cartacei e delle tessere, così come resta possibile l’acquisto a bordo mediante emettitrice automatica (è invece al momento sospesa la vendita da parte dell’autista, in ossequio alle normative Covid).