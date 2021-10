Bancarelle, musica e folla per la festa dei Matti da galera a Quartiere Roma

La partenza è stata problematica: un po’ di pioggia e tante auto parcheggiate in via Roma e via Tibini, nonostante i cartelli di divieto di sosta esposti da giorni. Eppure la Festa dei Matti da Galera è stata un successo.

Settima edizione, in barba alla tradizione che vorrebbe il settimo anno in preda alla crisi. Di crisi non ce n’è stata oggi nel quartiere più strano di Piacenza, quello in cui per anni si è avuto paura anche solo a camminare, ma che poi tutti vogliono frequentare quando si organizza qualcosa. Tante bancarelle, tanti concerti, tante persone, persino qualche lacrima di commozione per il compleanno della barista Mariuccia Trenchi, festeggiata con tanto di corteo lungo via Roma, torta e mazzo di fiori da residenti e commercianti del quartiere.

