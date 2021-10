Elezioni comunali, su Telelibertà e Liberta.it la diretta dalle 15.30

I candidati si sono sfidati per settimane sul futuro dei territori e i cittadini hanno espresso la loro preferenza alle urne. Alla chiusura dei seggi, giornalisti e staff tecnico di Telelibertà e Liberta.it, scenderanno in campo per raccontare in tempo reale lo scrutinio delle schede che porterà a scoprire chi saranno gli amministratori per i prossimi cinque anni. La diretta condotta da Nicoletta Marenghi con la regia di Filippo Adolfini e Alessandra Colpo, inizierà alle 15.30 e, dallo studio, la parola passerà ai giornalisti collegati dai comuni al voto: Fiorenzuola, Rottofreno, Borgonovo, Cadeo, Cortemaggiore, Gazzola, Gropparello e Agazzano. La voce dei nuovi sindaci, di quelli confermati e dei candidati che siederanno tra i banchi dell’opposizione, arriverà in diretta insieme alle immagini dell’attesa del risultato e delle reazioni dei protagonisti della contesa elettorale. A seguire sul campo l’evoluzione dello spoglio saranno Marzia Foletti, Marcello Tassi, Mariangela Milani, Cristian Brusamonti e Marco Vincenti. Le riprese e il montaggio sono affidati a Massimo Ceresa, Anna Valentini, Amedeo Ferrari, Davide Franchini, Massimo Bersani e Fabio Lunardini. Ad aggiornare il sito Liberta.it in tempo reale saranno Michele Rancati e Thomas Trenchi. Tutto lo staff dell’emittente sarà impegnato per garantire la copertura dei territori interessati dalla tornata amministrativa. Dopo la diretta elettorale, la voce dei protagonisti arriverà anche al Tgl delle 19.30 condotto dal direttore Nicoletta Bracchi.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà