Un giovane uomo è rimasto ferito dopo essere caduto con il monopattino in via Vaiarini, a Piacenza, nella mattinata del 4 ottobre. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. L’uomo ha dichiarato di essere stato urtato da un’auto. Sul posto sono intervenuti i volontari di Croce Bianca, un’automedica del 118 e la polizia locale per i rilievi di legge.

