Coronavirus, a Piacenza 41 casi in più tra gli studenti: sei contagi nelle classi

A Piacenza e provincia sono 41 i nuovi casi di Covid che riguardano gli studenti, suddivisi in sette classi (cinque dell’infanzia, una delle elementari e un’altra delle medie). In sei casi si è registrato un contagio interno. Le classi complessivamente in quarantena attiva sono 25. Lo fa sapere l’Ausl nell’ambito del bilancio settimanale sul monitoraggio delle infezioni nei plessi scolastici.

