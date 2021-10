Besurica, cade dal monopattino. Tredicenne a Parma in eliambulanza

Tredicenne cade da monopattino e viene trasportato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma. E’ accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 7 ottobre, intorno alle 13, sulla strada Agazzana in prossimità della Besurica. Per cause ancora da chiarire il tredicenne ha perduto il controllo del mezzo ed è caduto a terra battendo il capo. Pare che nell’incidente, non siano rimasti coinvolti altri veicoli. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate un’autoambulanza della Croce rossa e un’autoinfermieristica. Il personale del 118, constatato che il tredicenne nella caduta aveva riportato un trauma cranico, ha immediatamente chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma dotato di un attrezzato reparto di neurochirurgia.

