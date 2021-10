A Grondone un fiocco rosa, è la nipotina del sindaco Malchiodi portato via dal Covid

Quando nasce un bimbo è sempre festa. A Grondone, a quota mille nell’Alta Valnure, è festa due volte. Perché il nuovo arrivo avviene in un posto di montagna dove è tanto che non vedono un fiocco rosa o azzurro – anche se nel territorio comunale le nascite sono aumentate tanto che i cittadini chiedono un Nido – e perché il nuovo arrivo è la nipotina del sindaco di Ferriere Giovanni Malchiodi che il Covid si è voluto portare via. Lei si chiama Bianca, ha 12 giorni ed è figlia di Simona Malchiodi e Lorenzo Bavagnoli.

