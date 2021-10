Ex scuola di Gerbido, volontari con pennelli e spugne: “Più decoro”

Volontari al lavoro per riqualificare l’ex scuola di Gerbido. Stamattina, 9 ottobre, alcuni attivisti dell’associazione “Noi di Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi” hanno impugnato spugne e pennelli con l’obiettivo di sistemare gli spazi esterni dell’edificio. “Sogniamo un riutilizzo dell’ex scuola – dice il referente Umberto Venezia – a disposizione della collettività, magari con un giardinetto per i bambini. Gli spazi sarebbero ampi e funzionali”. Oggi il fabbricato viene utilizzato, in parte, come magazzino della società calcistica.