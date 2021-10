Sasso spacca il vetro della macelleria. Titolare: “Basta bravate, andate a lavorare”

Un mese fa hanno trovato la serratura della porta forzata mentre stamattina, 9 ottobre, un’altra amara sorpresa. Il vetro dell’ingresso spaccato da un sasso grande come una mano. “È bello arrivare al lavoro e trovare questa cosa”- è lo sfogo amaro che i titolari della Macelleria 2000 di via Manfredi, a Piacenza, affidano ai social. E’ Cristian Simonazzi a commentare l’accaduto ai microfoni di Telelibertà: “Stamattina alle 5 quando siamo arrivati abbiamo trovato il vetro spaccato con un buco in mezzo. Non vi nascondo che sono arrabbiato e deluso. In zona altre attività, negli ultimi mesi, avrebbero subito atti vandalici, ma preferisco parlare per me”. Cristian chiede più controlli di notte, perché anche se la via è illuminata, la presenza delle forze dell’ordine potrebbe fungere da deterrente”. Il titolare si rivolge poi a chi ha compiuto il gesto: “Ragazzi andate a lavorare- dice- così vi passa la voglia di compiere queste bravate”.

