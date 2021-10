Sbanda e si ribalta con l’automobile: un ferito grave a Viustino

Un grave incidente si è registrato nel corso della prima mattina di domenica 10 ottobre. Per cause da accertare, un’auto in transito nei pressi del centro abitato di Viustino, nel comune di San Giorgio, ha sbandato prima di ribaltarsi ai margini della carreggiata. Due gli occupanti della utilitaria protagonista dell’incidente: sono molto serie le condizioni del conducente, mentre è rimasto illeso l’altro occupante del mezzo. Sul posto, per i rilievi di legge, la polizia stradale di Piacenza, oltre ai vigili del fuoco l’autoambulanza di San Giorgio e l’autoinfermieristica del 118.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà