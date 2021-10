Torna “Che Classe”: il 17 ottobre si riaprono le “urne digitali”. Come partecipare

In un mondo cambiato, diverso sotto tanti punti di vista, tornare alle proprie abitudini, a seguire e segnare sul calendario quegli appuntamenti che di anno in anno scandiscono lo svolgersi delle stagioni, può essere un “sintomo di normalità”.

È quindi con questo spirito che Editoriale Libertà torna a giocare con voi con “Che Classe!”, giunto in questo 2021 alla sua quinta edizione.

Tra una settimana

Dalla prossima domenica infatti si riaprono le urne (di nuovo digitali, secondo una formula apprezzata durante la scorsa edizione): tra qualche giorno verrà attivato il banner sul sito www.liberta.it che vi porterà, dal 17 ottobre all’8 dicembre, alla piattaforma dove potrete esprimere il vostro voto. Per ogni utente registrato, un voto al giorno, da elargire alla propria classe preferita, immutabile e non cancellabile!

I premi

Il meccanismo ormai vi sarà familiare: le prime 138 classi, ovvero quelle con il punteggio più alto tra tutte quelle partecipanti, potranno ricevere un premio in crediti. I crediti potranno essere utilizzati per acquistare materiale scolastico per la classe.

I codici bonus

Torna come main partner dell’iniziativa il Centro Commerciale Gotico, che con la sua presenza garantisce anche un “plus” ai giocatori che visiteranno la galleria e i negozi del Centro durante il periodo di gioco. Entusiasta Monica Pollini, la direttrice del Centro Commerciale:

“Sono felice di partecipare a Che Classe, per me è un evento irrinunciabile, come Pasqua e Natale! Riprendere con questi appuntamenti canonici dona un senso di normalità a tutti noi”.

A partire da domenica 17, e fino all’8 dicembre infatti, all’interno della Galleria potrete trovare un codice bonus che vi aiuterà a scalare la classifica molto più velocemente: il codice infatti accresce di 3 punti il vostro voto giornaliero, portandolo a ben 4 punti alla volta! Attenzione però, perché il codice cambierà ogni domenica e ogni mercoledì.

Gli elaborati

Torna, insieme al gioco e alle votazioni, anche la possibilità di fare sfoggio della vostra creatività grazie agli elaborati.

Anche quest’anno infatti il punteggio di ogni classe potrà essere aumentato di ben 50 punti ogni due settimane grazie allo svolgimento ed all’invio degli elaborati, che faranno bello sfoggio di se anche tra le pagine del quotidiano e sui canali social dell’Editoriale Libertà.

Ma quest’anno c’è una novità che vi riguarda direttamente: noi vi daremo delle opzioni, ma il tema definitivo lo sceglierete voi!

Mercoledì 13 ottobre visitate il profilo Instagram di Libertà (@liberta1883) e votate, nelle stories, il tema che vi piacerebbe svolgere tra quelli proposti. Domenica 17 ottobre sarà svelato il vincitore, ma attenzione: potrete votare solo mercoledì!

Seguite gli aggiornamenti su Libertà, liberta.it, Telelibertà e i canali social dell’Editoriale.