Vigolzone, la Fiera d’autunno dedicata alle vittime del Covid

E’ dedicata a tutti coloro che non ce l’hanno fatta a causa del Covid la Fiera d’Autunno di Vigolzone, un evento che il Comune, con la collaborazione di Avis, gruppo Alpini, Motoclub Vigolzone, commercianti, Proloco e Protezione civile “Vega”, ha voluto promuovere dopo un anno e mezzo di pausa forzata a causa della pandemia.

Una bellissima giornata di sole, seppur fresca, ha accolto l’evento, inaugurato stamattina con il taglio del nastro dall’amministrazione comunale e dalle autorità del territorio, compresi i rappresentanti in Regione e in Parlamento.

“Un segno di rinascita, di ripartenza – ha detto il sindaco Gianluca Argellati – che vogliamo dedicare a tutte le persone, vigolzonesi e non, che sono stati sconfitti dal Covid”.

Una giornata in cui via Roma, la strada statale che attraversa il paese, è stata chiusa al traffico e ha ospitato fino a sera numerose bancarelle e i banchi dei negozi del paese, il cui allestimento è stato curato nei minimi dettagli.

Non manca il momento di festa, con la tradizionale castagnata e la cucina in piazza Serena, in cui è tornata anche la musica, con la presenza dell’orchestra Daniele Cordani.

Come da tradizione, anche il centro civico è tornato ad ospitare una mostra. Quest’anno è il Gruppo Fotoamatori Vigolzone che espone le immagini dei suoi componenti, con temi che spaziano dalla natura alle donne nell’arte, dai tramonti al Covid (la mostra sarà aperta anche sabato 16 ottobre dalle 14 alle 20 e domenica 17 dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. Ingresso libero).

