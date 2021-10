Discarica abusiva in via Pennazzi: “Mobili e sedie, serve una fototrappola”

I residenti del quartiere Bivio di Piacenza, nella zona di via Manzoni, segnalano la discarica abusiva che si presenta puntualmente, ormai una volta alla settimana, sul marciapiede di via Pennazzi. Ci sono mobili, sedie, tegami e persino armadi abbandonanti, proprio tra le abitazioni. “Servirebbe una fototrappola per individuare i responsabili”, esorta la cittadina Elisabetta Morsia. Ecco, qui sopra, il servizio di Thomas Trenchi.

