Picchia un disabile in pieno centro di notte e gli ruba il monopattino: fermato

Un uomo picchia e rapina un passante, ma viene fermato e finisce in cella: l’episodio è accaduto nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 ottobre nei pressi di Corso Vittorio Emanuele, a Piacenza. Vittima un quarantenne straniero disabile che intorno all’una di notte stava percorrendo le vie del centro, a bordo del suo monopattino, quando improvvisamente gli è comparso davanti il malfattore, che lo avrebbe aggredito picchiandolo e gli avrebbe sottratto il monopattino oltre alle chiavi di casa. Subito dopo il rapinatore sarebbe fuggito alla guida del mezzo. La vittima ha chiamato il 113 ed è stata poi medicata all’ospedale con 5 giorni di prognosi per le percosse subite. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia che si sono messe alla ricerca del malvivente. L’allarme è stato diramato anche ai carabinieri. Qualche ora più tardi, durante le ricerche, sono stati proprio i militari ad imbattersi nel rapinatore. L’uomo è stato fermato ed identificato per un trentenne marocchino in Italia senza fissa dimora. Il nordafricano è stato condotto in questura e sottoposto a fermo con l’accusa di rapina e condotto in carcere. La polizia sta effettuando indagini per capire se il fermato della scorsa notte sia in qualche modo responsabile di fatti attribuiti ad un giovane nordafricano che da settimane rapina passanti nel centro storico. Una prima sommaria descrizione e il “modus operandi” lo lascerebbero supporre.

