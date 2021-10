Al liceo Colombini assorbenti gratuiti nei bagni. L’iniziativa proposta da due studenti

Se qualcuno sostiene ancora che gli assorbenti non siano un bene di prima necessità, provi allora ad andare in giro senza e vediamo se resta della stessa opinione. Eppure, nonostante l’evidente bisogno sia sotto gli occhi di tutti, sono pluritassati, si parla di “tampon tax” addirittura al ventidue per cento, praticamente un bene di lusso, come se il ciclo fosse tale: un lusso, una specie di scelta. Il liceo “Colombini”, però, dimostra più lungimiranza dei governi che da anni dibattono sui costi degli assorbenti. All’istituto di via Beverora e succursali, nel bagno delle femmine si trovano gli assorbenti gratuiti, per chi ne ha bisogno. L’iniziativa, che ora è stata adottata anche da altre scuole in Italia ma non in regione (o almeno non ci risulta), diventa ancora più un esempio perché a pensarla sono stati due studenti, Tommaso Costantini, rappresentante d’istituto di 17 anni, e Riccardo Dallacasagrande, 15 anni, parte della consulta provinciale studentesca, i quali in quanto maschi non avrebbero bisogno del rimedio. Eppure ci hanno pensato, dimostrando così empatia e sensibilità.

