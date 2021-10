Green pass, lavoratori divisi: “Ingiusto, ma ci adattiamo”. Altri: “Responsabilità”

Da oggi è in vigore l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, tra perplessità e incognite. A Piacenza la copertura vaccinale anti-Covid supera l’84 per cento, ma si stima attorno a 10-12 mila il numero di persone chiamate a sottoporsi a un tampone ogni 48 ore per ottenere la certificazione verde. Restano i dubbi di diversi lavoratori, che tuttavia si adeguano alla norma. I titolari invece temono un appesantimento burocratico della loro attività. Ecco le interviste a cura di Thomas Trenchi.