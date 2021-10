Parcheggio alberato con 194 posti auto nell’ex mercato ortofrutticolo. Il progetto

Un parcheggio alberato con 194 spazi auto (10 riservati ai posti rosa per le donne e 4 ai gialli per disabili), 9 per le moto e 36 per le bici, più la previsione in un secondo tempo di 29 stalli con colonnine per l’alimentazione elettrica dei veicoli. E’ così che diventerà il comparto di piazzale Roma che sin qui ha ospitato l’ex mercato ortofrutticolo destinato alla demolizione fortemente voluta dall’amministrazione Barbieri. Il progetto, nella sua versione definitiva ed esecutiva firmata dallo studio Maestri è stato pubblicato dal Comune, proprietario dell’area, in vista dell’approdo in consiglio comunale della variante urbanistica necessaria per il cambio di funzione da sito produttivo a parcheggio.

I DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA