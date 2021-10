“Tannico”, l’enoteca online con oltre 15mila etichette sbarca a Castel San Giovanni

“Tannico”, enoteca online al cui interno trovano spazio 15mila etichette di vini in rappresentanza di ben 2.500 cantine, sbarca nel polo logistico di Castel San Giovanni. Il colosso delle vendite online di vini e spumanti di qualità ha scelto il polo castellano quale luogo ideale in cui insediare il suo nuovo magazzino da cui partiranno spedizioni verso Italia e estero.

Al suo interno vi lavorerà una quarantina di addetti tra personale di magazzino e coordinatori, su due turni per 5 giorni a settimana. “Sarà tutto personale assunto direttamente e non tramite cooperativa” fanno sapere dall’azienda. Il nuovo sito di Castel San Giovanni sarà l’hub, e cioè il magazzino centrale di Tannico, in cui sarà stoccata la merce destinata ad essere venduta tramite il sito Tannico.it. Sempre da Castello partiranno anche i rifornimenti verso i magazzini di prossimità utilizzati da Tannico Express e i rifornimenti per la rete vendita.

