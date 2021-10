Il giuramento dei 45 nuovi medici. Gandolfini: “Abbiate sempre tanto cuore”

Piacenza ha salutato con orgoglio e anche un pizzico di emozione i 45 giovani laureati (39 medici chirurghi e 6 odontoiatri) che questo pomeriggio, sabato 16 ottobre, hanno prestato giuramento nel Salone Monumentale di Palazzo Gotico dove si è svolta l’ottava Giornata del Medico e dell’Odontoiatra.

A fare gli onori di casa ci ha pensato un visibilmente emozionato Mauro Gandolfini, alla sua prima cerimonia di questo genere in qualità di presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Piacenza. Alle “nuove leve” Gandolfini ha rivolto, oltre che un sentito in bocca al lupo, anche un consiglio: “Lavorate sempre con il cuore. Con serietà, rispetto anche verso chi crede di avere ragione – e magari non ce l’ha – ma soprattutto con tanto cuore. Specialmente in questo periodo storico è la medicina più preziosa”.

Come di consueto a Palazzo Gotico sono stati anche premiati i professionisti che hanno tagliato il traguardo dei 50 anni di laurea come Enrico Bionda, Emilio Bosoni, Carlo Giarelli, Luciano Carlo Maffini, Stefano Mistura, Mario Pomare’ Montin, Mariuccia Scagnelli, Sandra Lawrie Reid Steele, Giovanni Tacchini, Francesco Tonini e Adriano Vignola.