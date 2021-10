Vaccini, disponibile oggi all’ex arsenale un open-day dedicato alle prime dosi

E’ attivo oggi, sabato 16 ottobre dalle 14 alle 17.30, l’open day vaccinale espressamente dedicata alle persone che vogliono ricevere la prima dose di vaccino anti Covid.

L’appuntamento è nella sede vaccinale di Piacenza dell’ex Arsenale (qui le coordinate per raggiungere il centro) ed è possibile presentarsi in libero accesso per ricevere la prima dose. Per rendere più fluida l’accettazione, è richiesta la compilazione preventiva del consenso informato e della scheda anamnestica, scaricabili qui. E’ necessario presentarsi con la tessera sanitaria e un documento d’identità.

L’open day è stato attivato dall’Ausl di Piacenza per rispondere alle molte richieste di vaccinazione arrivate in questi giorni.