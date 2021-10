Alta Val Tidone, branco di lupi avvistato in pieno giorno nei campi a Tassara

Un branco di lupi a poche centinaia di metri dalle abitazioni. Succede a Tassara, frazione di Nibbiano di Alta Val Tidone. Un passante in auto ha filmato con il proprio telefono un branco di quelli che sembrano essere lupi nei pressi del cimitero e a poche decine di metri dalle case. “Non abbiamo mai visto un branco così numeroso – dice il passante -. A volte è capitato di avvistare uno o due esemplari ma mai così tanti tutti insieme e in pieno giorno. Cosa si aspetta a intervenire? In passato qui è capitato di trovare cavalli e asini azzannati. Deve succedere di peggio?”.

